Mystère aux Arcis: le collier de l’ordre de Saint-Michel du Seigneur des Arcis a disparu ! Un parcours-enquête palpitant et … éducatif ;) Jardins du château des Arcis, 3 juin 2022, Meslay-du-Maine.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château des Arcis

Le seigneur Charles de Cervon, après avoir guerroyé au côté d’Henri IV, revient chez lui et reconstruit son château; il est très fier d’avoir reçu, en récompense de son courage et de sa fidélité au Roi, le collier de l’Ordre de Saint-Michel, qui récompense les chavaliers les plus valeureux. Et voici que ce collier, en or, a disparu ! Il faut enquêter! L’enfant reçoit un document jeu, avec un plan du jardin, qui lui permet de chercher des indices en rencontrant différents personnages qui travaillent au château: l’architecte, le maître confiseur, le maréchal-ferrant … il parcourt les lieux (sous la surveillance de ses parents) et apprend ainsi toutes sortes de détails sur les jardins renaissance et la Nature. Retrouvera-t-il le collier ??? Un joyeux moment à vivre en famille dans un cadre exceptionnel. Durée: une heure environ sans perdre son temps, compter plus si on veut profiter des lieux, lire les documents de visite pour les adultes, et profiter des QR codes disséminés pour enrichir la visite (restaurations, botanique, histoire … Parcours enfant, sortie en famille, animation enfant, visite ludique

entrée enfants de 6 à 12 ans: 3 € parcours jeu offert.

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine Mayenne



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00