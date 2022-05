Mystère au parc Beaumont

2022-07-19 – 2022-07-19 0 0 EUR Jeu à destination du jeune public – pour les 5-11 ans (durée 1h30) Votre mission si vous l’acceptez, aider la Comtesse à retrouver le trésor qu’on lui a dérobé ! Pas à pas et avec l’aide de votre guide, vous repèrerez les indices que les voleurs ont laissé sur place et qui vous mèneront jusqu’au trésor.

