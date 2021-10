Sully-sur-loire Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire “Mystère au château de Sully sur Loire” Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

Château de Sully-sur-Loire, le samedi 30 octobre à 18:00

– par le château de Sully sur Loire – Sylvie la directrice est ravie de vous accueillir pour cette soirée d’inauguration exceptionnelle des tentures de Psyché. Toute l’équipe s’est pliée en quatre pour cet évènement historique ; Jean-Thomas l’impétueux guide passionné d’histoire, Hermione aux doigts de fée la restauratrice en chef, Aurianne la médiatrice culturelle qui connait les moindres recoins du château et Fred le responsable sécurité qui veillera sur la vôtre au cours de cette soirée !… En cette nuit, une ambiance pesante plane sur le château… espérons que tout se passera comme prévu !… Sur réservation – PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:00:00

