Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Mystère à St Tropez Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Mystère à St Tropez Cinéma d’Erquy, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Erquy. Mystère à St Tropez

Cinéma d’Erquy, le vendredi 30 juillet à 17:30

Durée : 1h 30min Réalisateur : Nicolas Benamou Interprètes : Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy De Palma Synopsis : Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête. comédie française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T17:30:00 2021-07-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy