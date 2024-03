Mystère à l’île au Moine : Une Ombre au tableau camping Brouel, lundi 8 juillet 2024.

Mystère à l’île au Moine : Une Ombre au tableau dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 14 juillet camping 630

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-14T00:00:00+02:00 – 2024-07-14T18:00:00+02:00

Un mystérieux personnage longe les dunes et les côtes de l’Île aux Moines. Certains disent que c’est l’ancien roi breton Nominoë qui erre, d’autre que c’est Kernest, le moine mystérieux.

Des témoins sont formels : une ombre errante et craintive se cache.

L’Île aux Moines est la plus grande île du Golfe du Morbihan, ses nombreuses criques lui donnent des allures d’île grecque. Viens découvrir la pointe de Pen Hap et sa flore ravissante, ou la pointe du Trec’h et son célèbre calvaire !

camping île aux moines Brouel 56780 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.cortoloisirs.org/ »}]

enquête paradis