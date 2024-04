Mystère à Kaysersberg Jeu de piste Kaysersberg Vignoble, mardi 1 octobre 2024.

Mystère à Kaysersberg Jeu de piste Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Retrouve Félicien le chenapan. Carnet de route à l’office de tourisme.

En l’an 1599, Félicien est un petit chenapan très farceur.

Une nuit, grâce au passe-partout de son père, il s’introduit chez les artisans et commerçants pour dérober leurs outils et besaces. Il se rend vite compte de sa bêtise et s’enfuit à la recherche d’une cachette.

Accompagne Rose et Louis afin de le retrouver grâce aux outils et besaces qu’il a laissé tomber dans la ville.

Ce jeu de piste t’emmènera au centre-ville médiéval de Kaysersberg à la rencontre des métiers d’autrefois. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 17:00:00

39 rue du général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

L’événement Mystère à Kaysersberg Jeu de piste Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg