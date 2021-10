Clères Clères Clères, Seine-Maritime Mystère à Clères : L’affaire du portrait Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Seine-Maritime

Mystère à Clères : L’affaire du portrait Clères, 30 octobre 2021, Clères. Mystère à Clères : L’affaire du portrait 2021-10-30 22:05:00 – 2021-10-30 Parc de Clères Avenue du Parc

Clères Seine-Maritime Le samedi 30 octobre, le parc de Clères propose de participer à une enquête pour élucider un crime mystérieux.

Dénouez l’énigme de “l’affaire du portrait” en interrogeant les étranges personnages qui sont tout autant de potentiels coupables que de témoins innocents ! Cette histoire vous plonge au cœur du 19e siècle, à l’époque de #Flaubert, dans le château du comte Hector de Béarn. Entouré de sa famille et d’amis, ce dernier présente les futurs travaux qu’il envisage sur la bâtisse quand soudain… Un cri déchire la nuit. Réunissez votre équipe et relevez le défi !

Inscription sur www.parcdecleres.fr à partir du lundi 4 octobre 2021.

Deux créneaux 18h ou 21h15.

parcdecleres@seinemaritime.fr +33 2 35 33 23 08 http://www.parcdecleres.net/

