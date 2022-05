Myrtilles Trail DDM 2022 Chaumeil Chaumeil Catégories d’évènement: Chaumeil

Chaumeil Corrèze Chaumeil Le célèbre Myrtilles Trail DDM revient pour une édition 2022 détonante !

Après 5 ans d’existence, ce sont prêt de 600 participants qui sont attendus à Chaumeil pour 2022. Fort de ces années passées et de l’expérience acquise, le “MYRTILLES TRAIL DDM”, vous propose pour son 6eme anniversaire, une nouvelle ère !

Au programme : – 4 courses nature de trail, parcours allant de 9 à 55km pour le plus long.

– 1 nocturne, le 13/05 à 20h.

– 1 randonnée pédestre. Participation de 9€ à 68€.

Renseignements au 06 13 57 27 90.

Inscriptions : traildesmyrtilles.com Chaumeil

