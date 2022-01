Myrtille Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Myrtille

le samedi 26 mars à Ville de Villenave d'Ornon

le samedi 26 mars à Ville de Villenave d’Ornon

Les médiathèques vous invitent à une comédie musicale pour les enfants de 0 à 5 ans. ———————————————————————————— ### Avec Emilie Remblière et Alice Renaud de la Cie [A deux pas d’ici.](https://www.adeuxpasdici.org/spectacles/myrtille/) **Deux représentations** * Médiathèque d’Ornon de 10 h à 11 h * Médiathèque les Etoiles de 16 h à 17 h **Histoire** Une p’tite fille Myrtille… Et sa maman… Qui n’est jamais très loin. Dans son jardin, Myrtille écoute le chant des oiseaux. Elle fait la connaissance d’Agathe la tomate. Portées par la musique, elles partent à la découverte du monde. À bord d’un bateau, elles voguent sur l’eau. Au loin… Une île ! Une île déserte ? Pas vraiment ! Un ours vit là. Protecteur et complice de Myrtille. Il se fait tard. Myrtille s’endort dans les bras de sa maman, bercée par le doux son de sa voix. **Musique** Mêlant poésie et humour, la musique est le fil conducteur du voyage de Myrtille. Chaque rencontre est l’occasion d’une nouvelle chanson accompagnée de différents instruments : accordéon, guitare, appeaux, xylophone, bâton de pluie, kazoo…, éveillant les enfants aux différentes sonorités.

Gratuit sur réservation

Par la Cie A deux pas d’ici Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

