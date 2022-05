MYRTILLE – KAMISHIBAÏ À LA MÉDIATHÈQUE Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

MYRTILLE – KAMISHIBAÏ À LA MÉDIATHÈQUE Phalsbourg, 21 mai 2022, Phalsbourg. MYRTILLE – KAMISHIBAÏ À LA MÉDIATHÈQUE MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE MICHEL LEVY 6 RUE DU COLLEGE Phalsbourg

2022-05-21 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00 MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE MICHEL LEVY 6 RUE DU COLLEGE

Phalsbourg Moselle Kamishibaï tiré de l’œuvre d’Erckmann-Chatrian, illustré par Thierry Chapeau.

1h – Tout public dès 3 ans – Sur inscription, places limitées – Médiathèque Intercommunale Michel Levy tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 63 69 MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE MICHEL LEVY 6 RUE DU COLLEGE Phalsbourg

