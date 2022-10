Myrtille et la lettre au Père Noël Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Marc-le-Blanc

Myrtille et la lettre au Père Noël
10 rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine
2022-12-21

10 rue du Lavoir Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

2022-12-21 – 2022-12-21 Saint-Marc-le-Blanc

Ille-et-Vilaine Saint-Marc-le-Blanc Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois courts-métrages, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas. La curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune ! Tout public dès 4 ans. Saint-Marc-le-Blanc

