Myrmidon Salle polyvalente de Guilly Guilly, samedi 25 mai 2024.

Myrmidon Théâtre bande dessinée, racontant l’histoire de Myrmidon, un petit bonhomme qui n’a pas froid aux yeux et qui ne peut résister à la soif de l’aventure! À partir de 4 ans. Samedi 25 mai, 10h30 Salle polyvalente de Guilly gratuit

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T11:30:00+02:00

Myrmidon est un petit bonhomme qui n’a pas froid aux yeux et qui ne peut résister à la soif de l’aventure. Lorsqu’il se retrouve parachuté avec une combinaison d’astronaute, on se doute que les extraterrestres ne sont pas bien loin…

Dans le spectacle, Myrmidon est aspiré par l’aventure comme le rêve happe un enfant qui vient de s’endormir. Au fur et à mesure qu’il se laisse aller à son imagination, tout un univers de papier se développe autour de lui et l’entraine dans des mondes fantastiques et imprévisibles. Le tout est orchestré par une bande son taillée sur mesure pour l’univers de la bande dessinée.

Salle polyvalente de Guilly GUILLY, 15 rue des écoles Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire

théâtre bande dessinée

