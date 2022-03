Myriam Perez Cazabon – Mutu Biarritz, 26 mars 2022, Biarritz.

Myriam Perez Cazabon – Mutu Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 Le Colisée 11 avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de Regards Croisés.

Mutu met en scène trois épisodes ou espaces de communication où le silence se substitue à la parole et où l’échange émotionnel et la compréhension entre les personnes prennent corps à l’aide de gestes plus petits. C’est à l’image de la société actuelle, où les relations personnelles sont exagérées autant que les relations humaines sont en déclin.

+33 5 59 22 44 66

Le Colisée 11 avenue Sarasate Biarritz

