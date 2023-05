Myriades, Adrien Couvrat – Fonds de dotation Franklin Azzi Fonds de dotation Franklin Azzi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Franklin Azzi invite l’artiste Adrien Couvrat à présenter son installation Myriades dans les espaces de son agence d’architecture. L’installation propose une expérience évolutive de la couleur et de la lumière. Les déplacements du visiteur amplifient la surface ondulée de l’œuvre pour y explorer les phénomènes optiques. En partenariat avec la Galerie Maubert. Fonds de dotation Franklin Azzi 13 rue d’Uzès 75002 Paris Contact : http://www.franklinazzi.fr

