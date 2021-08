Bouxwiller Église protestante de Bouxwiller Bas-Rhin, Bouxwiller Myotis / solo / Concert Église protestante de Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

**Samedi 11 septembre 2021 à 21h15** **à l’église protestante, Rue de l’Église, 67330 BOUXWILLER** [**Anthony LAGUERRE**](http://anthonylaguerre.com/) **– Concert** Myotis met en son une famille de chauves-souris. Dans une recherche basée sur le rythme et la matière sonore autour de la batterie, Anthony LAGUERRE exprime une sensibilité, une douceur ou encore une puissance grâce à ses mélodies non-conventionnelles. Toujours à la limite du larsen, il met en vibration l’espace dans lequel il joue pour tendre vers une sensation de cathédrale sursaturée ou encore une forêt primaire nocturne. Production : Motrice Coproduction : CCAM / Scène nationale de Vandœuvre Création bénéficiant de l’Aide au Projet de la DRAC de Lorraine, du Conseil Régional de Lorraine et de La Ville de Nancy Soutien : Agence Culturelle Grand Est

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

