Myorun piedthone course à allure libre au profit du telethon 2023 Hopital de la Pitie Salpetriere Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 10h00 à 13h00

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Vous faites quoi le 10 décembre ? Venez nous rejoindre sur l’événement solidaire #Myorun #LaPiedthone pour courir ou marcher au profit du #Téléthon ! Préparez-vous à l’action

Pourquoi participer à la Myorun ? Soutenez le Téléthon : Chaque pas que vous faites contribue à soutenir l’association AFM-Téléthon dans sa lutte contre les maladies rares

La Myorun 2023 approche à grands pas !

C’est le moment de vous engager avec votre école, entreprise en participant à cette incroyable course au profit du Téléthon. Choisissez votre défi : Que vous soyez un coureur chevronné ou un novice, la Myorun offre des options pour tous. Vous pouvez vous lancer en solo et repousser vos propres limites, ou bien rassembler une équipe de coureurs passionnés et relever le défi en relais.

Quatre distances possibles, choisissez-la vôtre :

. 2 kilomètres : parfait pour les débutants et ceux qui recherchent une course tranquille

• 4 kilomètres : un défi équilibré adapté à la plupart des participants

• 6 kilomètres : un excellent choix pour ceux qui veulent repousser leurs limites sans se surestimer

• 10 kilomètres : un challenge sérieux pour les coureurs expérimentés offrant un défi gratifiantVivez l’excitation des relais !

L’un des nouveaux temps forts de MyoRun/La Piedthone cette année est la possibilité de courir en relais :

• Relais DUO 10 KM : Faites équipe avec un ami, un membre de votre famille ou un collègue pour un parcours de 10 kilomètres. Cette alternative repose sur le travail d’équipe, l’encouragement et la démarche solidaire partagée.

• Relais QUATRO 10 KM : Rassemblez une équipe de quatre personnes pour une expérience de relais ultime. Affrontez ensemble le défi de courir 10 kilomètres, forgez un sentiment de camaraderie et d’accomplissement.

Dépassez-vous : C’est une façon de célébrer l’effort : « Donnez du muscle pour ceux qui en ont moins ». Solidarité en équipe : Le relais vous permet de partager cette aventure avec des amis, des collègues ou des membres de votre famille, renforçant les liens tout en contribuant à une cause qui compte. Quand : 10 décembre 2023 à 10h30

Où : hôpital Pitié-Salpêtrière paris 13 Inscrivez-vous dès maintenant et faites de cette course une aventure inoubliable.

Relevez le défi en solo ou en équipe, car ensemble, nous courons pour faire la différence. Inscrivez-vous ici : https://piedthone.wixsite.com/piedthone Rejoignez-nous dans cette course solidaire pour soutenir l’AFM-Téléthon et participer à une cause qui mérite notre engagement. Ensemble, nous pouvons franchir la ligne d’arrivée de la victoire sur les maladies rares.

Hopital de la Pitie Salpetriere 49 boulevard de l’hopital 75013 Paris

Contact : https://piedthone.wixsite.com/piedthone s.vasseur@institut-myologie.org https://piedthone.wixsite.com/piedthone

