Mylmo, Zack, Kim Dee et Maani au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant

De 10 à 15 euros.

Rap et hip-hop maliens avec Mylmo + Zack !

MYLMO

[RAP MALIEN]

Né sous le nom de Mahamadou Soumbounou, Mylmo incarne l’essence même du rappeur malien, un artiste vénéré et adoré dans son pays pour ses paroles poétiques, engagées et éducatives. Avec une discographie comprenant quatre albums à succès, notamment « Wilibali », « Retour de Bandiougou », « Éternel SAFA » et son dernier opus « Kuna Dia Seben », Mylmo reste incontestablement le maître des mots du rap malien depuis 2009. Récompensé à maintes reprises en tant que meilleur rappeur et meilleur artiste de l’année, il a également démontré son engagement en lançant en 2023 le projet GHETTO RAD’ART, une initiative visant à découvrir de nouveaux talents dans des milieux défavorisés.

ZACK

[HIP-HOP]

Zackaria Maïga alias Zack a démarré son activité de compositeur, arrangeur et ingénieur du son à Diré, près de Tombouctou au Mali, puis s’est installé à Bamako en 2012. Passionné de Musique Assistée par Ordinateur (MAO), Zack a très vite su se démarquer dans le milieu du hip-hop et de la variété malienne en créant son propre studio d’enregistrement Zack Prod. Il a collaboré avec de nombreux artistes tels que Ami Yéréwolo, Mylmo, Dr Keb, Grand M, Iba One, Black Ad, ou les NF, très présents sur la scène hip-hop du Mali, mais aussi avec des artistes de renommée internationale tels que Oumou Sangaré, Soul Bang’s, Habib Koité…

KIM DEE & MAANI

[SOUL-JAZZ/POLYRYTHMIES MANDINGUES]

Le projet de Kim Dee est porté par l’EP Puzzled (2023) co-composé avec son acolyte Noam (beatbox, clavier et voix), elle nous délivre un jazz populaire riche en influences afro-américaines. Avec sa voix profonde, Kim retourne à l’essence du jazz, pulsion libératrice face aux oppressions. Sa musique croisera celle de Maani Davis. Armée de sa loop et de son alto, elle trouve dans les polyrythmies mandingues une inspiration pour ses mélodies vibrantes. Ensemble, elles recherchent à transmettre une musique profondément métisse, enrichie de leur diversité et de leur parcours unique de musiciennes.

+ repas de rupture de jeûne

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/mylmo-zack-kimdee-maani/ https://www.billetweb.fr/mylmo-zack-kimdee-maani

Mylmo + Zack + Kim Dee & Maani