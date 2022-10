Myles Sanko New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Myles Sanko New Morning, 24 novembre 2022, Paris. Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

Nouvel album : « Memories of Love » Le chanteur anglais qui fait sensation depuis quelques années sur la scène Soul continue son joli bonhomme de chemin avec un 4ème album « Memories of Love ». Myles Sanko s’est forgé une belle personnalité à laquelle le public s’attache éperdument après chaque concert ! Parti du Ghana pour la province anglaise, formé au rap et au funk (il a notamment collaboré avec Speedometer), puis lancé en solo à travers deux albums conçus à partir de bouts de ficelle, Myles Sanko a finalement été repéré par Gregory Porter. Gagnant en popularité et courant les scènes sans relâche, Myles est devenu une valeur sûre et attachante de la Soul music populaire contemporaine. Sur « Memories of Love », son 4ème opus, Myles peaufine avec sincérité et élégance sa formule : une production chaleureuse et raffinée, un peu jazz pour le chic, soul sans tapage, discrètement pop. Line up : Myles Sanko (Voix), Jon Mapp (Basse), Sam Ewens (Bugle, Trompette), Gareth Lumbers (Flute, Saxophone), Tom O’Grady (Piano), Ric Elsworth (Batterie), Chris Booth (Guitare) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20221124-5560-myles-sanko.html https://www.facebook.com/events/1060895847967867/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1060895847967867/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.newmorning.com/20221124-5560-myles-sanko.html

Myles Sanko

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Myles Sanko New Morning 2022-11-24 was last modified: by Myles Sanko New Morning New Morning 24 novembre 2022 New Morning Paris Paris

Paris Paris