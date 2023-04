Mylène Desclaux Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mylène Desclaux Librairie de Paris, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 20h30

Public adolescents adultes. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Mylène Desclaux qui présentera son nouveau roman « Gala et moi » paru aux éditions JC Lattès. Andréa, parisienne, la quarantaine, chef d’entreprise à succès, élève seule sa fille Galatée. Lorsque son adolescente de 14 ans lui échappe, jusqu’à se retrouver éjectée du système scolaire, elle décide de tout faire pour l’emmener jusqu’au baccalauréat, même s’il faut pour ça entreprendre une thérapie familiale, sacrifier sa vie amoureuse ou sa carrière. Une comédie truculente sur les déboires familiaux, professionnels et amoureux d’une mère célibataire au bord de la crise de nerfs. Mylène Desclaux a été publicitaire et chef d’entreprise. Après le succès des Jeunes femmes de cinquante ans, Gala et moi est son premier roman. Librairie de Paris 7-9 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136423/litterature-mylene-desclaux/ 0145224781 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-136423/litterature-mylene-desclaux/

