2022-11-03 – 2022-11-04

MY!LAIKA – WINTER

La stupidité des actions circassiennes, la magie poubelle, des discours para-philosophiques et pseudo-géopolitiques soulignent l´inutilité de ce spectacle, en même temps qu'ils font valoir son importance. Les habitants de ce lieu éphémère, de ce théâtre itinérant transformé en salon de gentilhommière hantée, montrent que dans une même réalité, d'autres perceptions sont possibles. La compagnie My!Laika, ayant temporairement renoncé à vraiment comprendre le monde, décide de se référer plutôt à l'incompréhensible pour créer son propre univers fantasmagorique.

LA GRAINERIE, 61 Rue Saint-Jean, Balma, Haute-Garonne
9.8 EUR

