Mycovigne Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mycovigne Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris. Mycovigne

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 14:00

« La biostimulation racinaire contrôlée au service de la viticulture de demain » C’est au service de l’agriculture durable et en vue d’apporter des solutions pérennes à la production des vins de Provence que se sont réunis quatre acteurs : le Château sainte Roseline, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, le Centre du Rosé et Mycophyto ; cette alliance permet de lancer le projet MYCOVIGNE. Il s‘agit d’un programme unique et précurseur dans son approche visant à mettre en oeuvre une solution de biostimulation naturelle avec les Champignons mycorhiziens indigènes, développée par la start-up MYCOPHYTO.

accès libre

La biostimulation racinaire contrôlée au service de la viticulture de demain Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T14:55:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mycovigne Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-03 was last modified: by Mycovigne Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 3 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris