L’entrée de l’exposition est gratuite et ouverte à tous le dimanche. Inscriptions payantes. Cette année les mycologiades se dérouleront sur 2 lieux différents : les salles des fêtes de Bellême et de Belforêt-en-Perche. Détermination des champignons trouvés en forêt, conférences, ateliers, sorties pédagogiques en forêt.

L’exposition Albert Leclair regroupe toutes les espèces récoltées lors de sorties en forêt. Elle est aussi le lieu d’animations particulières…. bellememycologiades@gmail.com +33 2 33 73 34 16 http://www.mycologiades.com/ Détermination des champignons trouvés en forêt, conférences, ateliers, sorties pédagogiques en forêt.

