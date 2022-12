Mycelium’s Funghi Nights #1 Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mycelium’s Funghi Nights #1 Le Hasard Ludique, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 23h00 à 05h00

. payant TARIFS

Early : 10€

Regular : 12€

Late : 15€ Le nouveau label tout fraîchement sorti de terre, Mycelium Shroom Syndicate fête sa nouvelle cueillette avec la Release Party de l’EP d’Hellennah Plus, le duo aux saveurs UK breakées ntre UK garage, ghetto et rave, on retrouvera aussi le représentant du crew suisse Brainwaves Hermeth, et la DJ et productrice Scarlet, pour accompagner cette dégustation champignonesque, le shroom vous régalera aussi les yeux avec du VJing par Datamoche et de la performance de 23h à 5h ! ✨Line-up : Hermeth

Scarlet

Hellenah Plus VJing

Datamoche Performance

Cao Dinh VV (@massoterelle) Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2022-12-13/myceliums-funghi-nights-1 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/soiree/2022-12-13/myceliums-funghi-nights-1

Le Hasard Ludique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mycelium’s Funghi Nights #1 Le Hasard Ludique 2023-01-20 was last modified: by Mycelium’s Funghi Nights #1 Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 20 janvier 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris