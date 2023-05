MYCELIUM’S FUNGHI NIGHT #2 Le Hasard Ludique, 13 mai 2023, Paris.

Le vendredi 12 mai 2023

de 23h00 à 05h00

.Tout public. payant

prévente : 12€ (+frais de loc)

sur place : 15€

WHO’S UP FOR SOME TASTY FUNGHI? La champignonnière du Mycelium Shroom Syndicate is back avec une nouvelle cueillette-partyyy

Cette fois-ci, on profite de la fécondité printanière pour fêter la release de l’EP de Michel Ange, un jardinier et mycologue qui a fait pousser des champignons aux saveurs riches, explosives et funghi à souhait il y en aura pour tous les goûts

La cueillette-party aura lieu au Hasard Ludique en mode CLUB, lieu de fête, de spectacle et de jardinage au cœur de Paris 18 bref le lieu idéal (et tant attendu) pour vous faire goûter les nouvelles saveurs funghi que nous avons fait pousser avec tout plein de love dans ses derniers mois

Et pour que la séance de dégustation soit exquise à souhait, on vous a concocté un line-up de jardinier.ères aux petits oignons pour le délice des oreilles de la performance et du VJing pour le plaisir des yeux

LINE-UP

DESIRE

MICHEL ANGE

VITALINE

PERFORMANCES

GAUTIER ASENSI

CAO DINH VAN VIET

VJING – TBC

TOXICITY KILLS THE MUSHROOMS / RACISM / HOMOPHOBIA / TRANSPHOBIA / SEXISM AND/OR HARASSMENT

ARTWORK @ bybylei https://www.instagram.com/bybylei/

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/UuuYWB79 https://www.facebook.com/LeHasardLudique https://www.facebook.com/LeHasardLudique https://shotgun.live/fr/events/mycelium-s-funghi-nights-2-w-desire-michel-ange-vitaline

MYCELIUM’S FUNGHI NIGHT #2 MYCELIUM’S FUNGHI NIGHT #2