MYCELIUM NOUS SOMMES LA NATURE – Opus 1 (Laurence LOUISFERT) Carrouges, 1 juin 2022, Carrouges.

MYCELIUM NOUS SOMMES LA NATURE – Opus 1 (Laurence LOUISFERT) Carrouges

2022-06-01 10:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Carrouges Orne

Cette exposition vous offre un voyage au sein des liens secrets qui unissent l’Homme et la Nature. Des métamorphoses s’opèrent. Tandis que l’animal se végétalise, il se tisse des connexions invisibles et ici révélées au coeur de « La Cité sera végétale ou ne sera pas », entre mémoires archéologiques et anticipations d’un avenir plus rayonnant. L’Arbre devient roi, ré-oxygène les cités urbaines asphyxiées. Le mycélium de nos sols trouve son miroir-écho dans le ciel, tandis que poussent les racines du futur. Une vingtaine de sculptures, allant jusqu’à 4,20 m de hauteur, en bronze, acier, végétal et minéral, viendront illustrer ce qui déjà a commencé à se mettre en place dans certains endroits du monde. Des photographies, peintures, dessins et textes étayeront cette vision d’un futur désirable.

Cette exposition vous offre un voyage au sein des liens secrets qui unissent l’Homme et la Nature. Des métamorphoses s’opèrent. Tandis que l’animal se végétalise, il se tisse des connexions invisibles et ici révélées au coeur de « La Cité sera…

Cette exposition vous offre un voyage au sein des liens secrets qui unissent l’Homme et la Nature. Des métamorphoses s’opèrent. Tandis que l’animal se végétalise, il se tisse des connexions invisibles et ici révélées au coeur de « La Cité sera végétale ou ne sera pas », entre mémoires archéologiques et anticipations d’un avenir plus rayonnant. L’Arbre devient roi, ré-oxygène les cités urbaines asphyxiées. Le mycélium de nos sols trouve son miroir-écho dans le ciel, tandis que poussent les racines du futur. Une vingtaine de sculptures, allant jusqu’à 4,20 m de hauteur, en bronze, acier, végétal et minéral, viendront illustrer ce qui déjà a commencé à se mettre en place dans certains endroits du monde. Des photographies, peintures, dessins et textes étayeront cette vision d’un futur désirable.

Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-09 par