My World. Observations récentes Le Majorat – arts visuels Villeneuve-Tolosane, mercredi 6 mars 2024.

My World. Observations récentes 30 ans après sa dernière exposition au Majorat à Villeneuve-Tolosane, Phil Brown propose une sélection d’œuvres récentes, souvent en lien avec la commune. 6 mars – 27 avril Le Majorat – arts visuels Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T14:00:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

30 ans après sa dernière exposition au Majorat à Villeneuve-Tolosane, Phil Brown propose une sélection d’oeuvres récentes : dessins en noir et blanc, pastels secs, pastels gras, acryliques et huiles. Les thèmes privilégient plusieurs vues de Villeneuve-Tolosane, des paysages, portraits, scènes de bars, des intérieurs et quelques scènes de rugby. Ces oeuvres sont de formats très variés et de couleurs vives, contrastant avec la force du clair-obscur. Cette exposition à Villeneuve-Tolosane prend une saveur particulière pour l’artiste, qui ressent un fort attachement amical pour la commune depuis son arrivée en terre française.

Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 77 43 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@villeneuve-tolosane.fr »}]

