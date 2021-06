Paris Petit Bain Paris My Single Lise + Rubin & le Paradoxe + guess ▂ Petit Bain Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

My Single Lise + Rubin & le Paradoxe + guess ▂ Petit Bain Petit Bain, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 29 juin 2021

de 18h à 0h

gratuit

Concert de My single Lise, Rubin et la Paradoxe et d’autres invités pour une soirée à Petit Bain Petit Bain présente : My Single Lise Ovni power-pop, Lise poursuit ses recherches créatives vers des sonorités de plus en plus électroniques. Adepte du Tenori-on ou de la trop rare Keytar, Elle survole la pop en anglais ou en français entre Detroit, Brooklyn et Paris et elle vient remuer les recoins les plus secrets de notre galaxie intérieure. Attention! Sensualité sur le Dancefloor. Rubin et le Paradoxe Rubin est un magicien, au propre comme au figuré. D’une part parce qu’il réussit une alchimie rare entre musique électronique et chanson. D’autre part parce qu’il a commencé sa vie de jeune homme en poursuivant son rêve d’enfant, à savoir devenir magicien, certainement inspiré par un père féru d’astronomie. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-06-29T18:00:00+02:00_2021-06-30T00:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris