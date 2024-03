My Sailor, My Love: Irish Cinema Cinéma Les 3 Luxembourg Paris, mardi 12 mars 2024.

Dans le cadre de notre festival Saint-Patrick, le CCI s’associe avec Tourisme Irlandais pour vous présenter quatre films et documentaires récents, reflétant toute la richesse et la diversité du cinéma irlandais. Les deux longs métrages projetés le 12 mars au cinéma Les 3 Luxembourg (67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e) figuraient notamment dans la sélection « Irish Eyes » du Dinard Festival du Film Britannique.

Annie, auxiliaire de vie, est embauchée pour s’occuper d’Howard, marin à la retraite qui vit seul au bord de la mer. Reclus et têtu, celui-ci rejette sa compagnie, avant de lui ouvrir son cœur… Porté par deux lumineux interprètes – James Cosmo et Bríd Brennan -, ce drame du Finlandais Klaus Härö a été désigné Meilleur film irlandais au Dublin International Film Festival 2023. Une douce histoire d’amour empreinte de nostalgie et d’humanité.

