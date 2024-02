MY ROSE COURSE/MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN Place Richelieu Bagnères-de-Luchon, dimanche 13 octobre 2024.

Organisée par l’association « Elles », la My Rose , c’est une distance de 6 kilomètres à parcourir dans les rues de Bagnères de Luchon, chacun et chacune à son rythme, en courant ou en marchant. Cette marche ouverte à tous, femme ou homme de plus de 16 ans se veut intergénérationnelle et solidaire.

Le départ et l’arrivée seront organisés sur le Parvis des Thermes où des stands d’informations et d’animations vous seront proposés toute la journée.

Le bénéfice des sommes récoltées tant au niveau des inscriptions, des dons ou des stands proposés sera intégralement reversé à l’équipe du Centre de recherches en Cancérologie de Toulouse dirigée par les Docteurs Marc et Sandrine Poirot et le Professeur Dalenc.

Au-delà des bienfaits pour la santé que procure l’activité physique, la My Rose veut mettre aussi l’accent sur la prévention qui passe par une information la plus complète possible et par une sensibilisation au dépistage précoce et régulier.

Venez rapidement faire grandir notre chaîne humaine en vous inscrivant au plus tôt et en recrutant de nouveaux « maillons » dans votre entourage amical ! .

Place Richelieu PARC DU CASINO

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie association.elles.31@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 17:00:00



