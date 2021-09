“My Prehistoric Past” Laurent Le Deunff Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 9 octobre 2021, Sérignan.

“My Prehistoric Past” Laurent Le Deunff

du samedi 9 octobre au dimanche 20 mars 2022 à Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**”My Prehistoric Past”** Du **9 octobre** 2021 au **20 mars** 2022 **Artistes** : Laurent Le Deunff **Commissariat** : Clément Nouet L’exposition se déroule telle une fable prétexte à libérer l’imagination où les frontières entre fiction et réalité sont brouillées. Dans ce contexte, “My Prehistoric Past” est une invitation à une exploration, une machine à voyager dans le temps. Il s’agit de donner à voir un récit pluridisciplinaire d’une culture riche de sensibilité, adroite et ambitieuse. Laurent Le Deunff présente avec ironie son archéologie à travers l’univers infini de la création des formes. Les motifs, les figures et les scènes entretiennent des relations évidentes avec la nature, l’enfance et l’artisanat, et produisent de multiples résonances à la fois anecdotiques et hantologiques. **À propos de Laurent Le Deunff** Né en 1977, Laurent Le Deunff vit et travaille à Bordeaux. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux en 2001, il a participé à de nombreuses expositions collectives notamment à l’exposition “Dynasty”, au printemps 2010, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et au Palais de Tokyo, qui regroupait la scène artistique émergente des années 2000. Depuis, ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques et il a réalisé de nombreuses expositions personnelles. Laurent Le Deunff est représenté par la galerie Semiose, Paris.

Tarif normal : 5 €

“My Prehistoric Past” consacrée à Laurent Le Deunff est narré par des trompes d’éléphants, des chats baillant et narguant le visiteur dans des ateliers d’artistes dans un décor minimal-minéral.

Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault



