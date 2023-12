« My Own Space » de Kate Barry, à Quai de la Photo Quai de la Photo Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 07 février 2024 au mercredi 20 mars 2024 :

Du samedi 16 décembre 2023 au lundi 05 février 2024 :

.Tout public. gratuit sous condition

« Entrée libre à partir de 12h »

Du 16 décembre 2023 au 20 mars 2024, Quai de la photo mettra en lumière l’œuvre de Kate Barry, « une photographe discrète à l’art sensible qui a vécu dans l’ombre des stars, en particulier de sa mère Jane Birkin ».

Quai de la Photo souhaitait lui rendre hommage à travers une rétrospective, l’occasion de faire découvrir l’œuvre parfois méconnue de Kate Barry pour le 10ème anniversaire de sa disparition en 2013 à l’âge de 46 ans. Cette exposition se propose de « montrer la diversité de son œuvre » explique Sylvain Besson, commissaire de l’exposition.

L’ouvrage My Own Space (Mon propre espace) de Sylvain Besson paru cette année aux éditions de La Martinière a donné son nom à l’exposition de la photographe au Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, auquel la famille a confié l’intégralité de ses négatifs, ses planches contacts, ses archives numériques, une large sélection de tirages (le complément étant accueilli par le Bibliothèque nationale de France). Le musée Nicéphore Niépce partage aujourd’hui l’exposition My Own Space avec le Quai de la Photo pour permettre au public parisien de découvrir l’œuvre fragile et poétique de Kate Barry. Cette exposition de 80 photos occupera les deux niveaux de Quai de la Photo durant plus de 3 mois et s’articulera en deux temps : du 15 décembre au 5 février puis du 7 février au 20 mars. L’occasion de découvrir toute l’étendue du travail de Kate Barry à travers ses projets emblématiques et ses thèmes de prédilection : les paysages mélancoliques, la mode, les portraits et notamment le regard qu’elle porte sur sa famille….

Quai de la Photo 9 Port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://quaidelaphoto.fr/

