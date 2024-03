My Own Ravel MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux Bagneux, lundi 18 mars 2024.

My Own Ravel Concert en solo Lundi 18 mars, 20h00 MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux Entrée Libre sur Réservation

En 2013, Andy Emler compose My Own Ravel, un solo pour piano écrit à la manière de Ravel.

Initialement écrit pour être interprété lors des représentations de Ravel, de Jean Echenoz mis en scène par Anne-Marie Lazzarini, cette nouvelle partition fait l’unanimité.

Andy Emler obtiendra d’ailleurs le prix du meilleur compositeur de la musique de scène par le syndicat de la critique.

My Own Ravel est un voyage musical entre Andy Emler et Maurice Ravel, entre musique classique et Jazz

Soutien DRAC IdF conventionnement 2023-2024-2025

MMD Maison de la musique et de la Danse à Bagneux 4 rue Etienne Dolet 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France

Musique Classique Ravel

Sylvain Gripoix