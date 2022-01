My Little Villette Little Villette, 29 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 05 février 2022 au dimanche 06 février 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit

1 000 m2 dédiés aux enfants et aux familles rien que pour vous ! Au menu : Jeux, lecture, Lego® et un Little Ciné autour du thème « Petite soeur, petit frère » sont parmi les activités qui s’ouvrent à vous les weekends du 29 et 30 janvier et du 5 et 6 février. Il y a toujours quelque chose à partager à Little Villette !

PROGRAMMATION

Little Ciné (gratuit)

Fictions, animations, documentaires, burlesques, tous les cinémas s’invitent au Little Ciné autour de thématiques différentes chaque week-end. Au programme également des séances Ciné doudou, spécialement concoctées pour les plus petits à partir de 2 ans. Et aussi, à chaque saison, des week-ends spécial ciné avec des courts métrages mais également des ateliers et jeux autour du cinéma !

Les projections ont lieu samedi et dimanche à 15h30, 16h30 et 17h30.

Thématique Petite sœur, petit frère • dès 4 ans – 29-30/01 & 5-6/02

> GRAND FRÈRE Elisabeth Hüttermann, Jesus Perez – 2010 – Durée : 6 min

Une main dessine deux enfants sur une feuille de papier. Ils commencent à jouer et à se moquer du troisième personnage à peine esquissé. Une fois terminé, il prendra finalement le rôle du grand frère…

> PETIT FRÈRE Charlotte Waltert – 2011 – Durée : 6 min

La vie n’est pas facile pour Petit Frère : sa grande soeur et ses amis refusent de s’amuser avec lui. Que faire pour qu’il trouve sa place ?

> LA PASTÈQUE Tiantian Qiu – 2018 – Durée : 4 min

Un après-midi d’été, deux soeurs se chamaillent pour partager équitablement une pastèque…

> MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE Frédéric Philibert – 2008 – Durée : 6 min

Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas vraiment comme les autres enfants…

> LE CHAT QUI PLEURE Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli – 2018 – Durée : 9 min

Puni par sa mère, un garçon de dix ans qui déteste son petit frère est forcé de passer un après-midi avec un vieil homme inquiétant, qui va lui révéler un terrible secret…

Les ateliers Villette (payant)

Passeport pour l’émerveillement et l’apprentissage, les Ateliers Villette se déclinent autour du cirque, de la danse, des arts plastiques et visuels… et font appel à l’imaginaire et la créativité. Retrouvez pas moins d’une quinzaine d’ateliers pour enfants ou à faire en famille : des classiques Le Cirque des tout-petits, Ah l’eau, Je découvre le cirque,Street art en herbe et d’autres nouveautés disponibles sur réservation. Plus d’infos

Les ateliers Villette Makerz (gratuit)

Lieu culturel, atelier de fabrication, espace de co-working, ateliers créatifs, lieu de résidence, et bien plus encore, découvrez la Folie L5 située au plein coeur du parc de la Villette dans son emblématique bâtiment rouge ! Les ateliers Villette Makerz proposent aux enfants dès 8 ans à devenir apprenti chocolatier ou réalisateur de film ! Plus d’infos

Little Villette 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact : https://lavillette.com/programmation/weekends-thematiques_e994

Théâtre

Date complète :

2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T19:00:00+01:00;2022-01-30T10:00:00+01:00_2022-01-30T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T19:00:00+01:00;2022-02-06T10:00:00+01:00_2022-02-06T19:00:00+01:00