Le samedi 15 octobre 2022

de 20h30 à 22h00

« My little Italy » samedi 15 Octobre à 20h30 à la Mairie du 13e arrondissement. Lumineux voyage dans le temps, « My Little Italy » la création du pianiste Jean-Pierre Comoreflète sa vision amoureuse et onirique de la vie et de la musique. Reconnaissable grâce à la finesse de son toucher et de son jeu pianistique, il nous dévoile une part de son Italie intime et rêvée, de son imaginaire constitué de moments, de parfums, de lieux qui existent, ont existé ou existeront… Des mélodies d’une indicible beauté, une langue qui s’accorde à merveille avec le jazz, sur les ballades comme sur les pièces plus enlevées. Pianiste d’exception, Jean-Pierre Como s’est entouré de musiciens poètes et complices pour ce projet : le talentueux chanteur napolitain Walter Ricci, le maestro de la batterie André Ceccarelli et l’expressif contrebassiste Rémi Vignolo. Ne manquez pas « My Little Italy » en concert : le bonheur est fait pour être partagé, rendez-vous

Mairie du 13e arrondissement 1 place d'Italie 75013 Paris

