My Land Lillebonne, 11 mars 2022, Lillebonne.

My Land Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

2022-03-11 – 2022-03-11 Place Pierre de Coubertin Juliobona

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recirquel de renommée internationale vous présente sa production My Land. Elle se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un espace empli d’illusions. Cette création alliant cirque, danse classique et contemporaine avec l’art du mouvement et du théâtre, est l’épanouissement du « cirque – danse », nouveau genre du spectacle vivant. L’aspect unique de cette production est non seulement lié à son innovation interdisciplinaire, mais également au fait d’être le premier spectacle de Recirquel engageant exclusivement des artistes invités étrangers.

La Compagnie de Cirque Contemporain Recirquel a été fondée en 2012 à Budapest, par le réalisateur et chorégraphe, Bence Vági à la direction et par les acrobates hongrois. La compagnie crée des grandes productions qui transforment l’art du cirque en un art du mouvement capable d’exprimer des contenus abstraits, grâce à la musique composée et d’un monde visuel imaginé pour chaque spectacle.

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recirquel de renommée internationale vous présente sa production My Land. Elle se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un…

+33 2 35 38 51 88

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recirquel de renommée internationale vous présente sa production My Land. Elle se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime le lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un espace empli d’illusions. Cette création alliant cirque, danse classique et contemporaine avec l’art du mouvement et du théâtre, est l’épanouissement du « cirque – danse », nouveau genre du spectacle vivant. L’aspect unique de cette production est non seulement lié à son innovation interdisciplinaire, mais également au fait d’être le premier spectacle de Recirquel engageant exclusivement des artistes invités étrangers.

La Compagnie de Cirque Contemporain Recirquel a été fondée en 2012 à Budapest, par le réalisateur et chorégraphe, Bence Vági à la direction et par les acrobates hongrois. La compagnie crée des grandes productions qui transforment l’art du cirque en un art du mouvement capable d’exprimer des contenus abstraits, grâce à la musique composée et d’un monde visuel imaginé pour chaque spectacle.

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par