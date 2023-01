MY JOSÉPHINE – JAM DÉCOUVERTE Montpellier, 9 février 2023, Montpellier .

Ne manquez pas le concert de MY JOSÉPHINE – Jam Découverte au JAM

MY JOSÉPHINE est le projet le plus personnel de la chanteuse, contrebassiste et compositrice, Marie Nosmas. Nous la connaissons également via Rose Betty Klub. Marie vient régulièrement proposer au JAM ses différents projets. Elle est cette fois-ci inspirée par ses racines réunionnaises, en composant en 3 langues : créole, français et anglais. MY JOSÉPHINE hybride avec originalité une voix jazz & blues, avec des rythmiques créoles et du beatmaking.

MY JOSÉPHINE, une énergie fulgurante et un univers envoûtant aux tonalités tribales ! Couleurs sur scène, couleurs dans la voix ! « Un jour j’ai fait le voyage sur mon île, l’île de La Réunion, et j’ai commencé à tisser le lien, à dérouler le fil de mon histoire familiale créole que j’explore avec MY JOSÉPHINE. »

+33 4 67 58 30 30 https://www.lejam.com/my-josephine-le-09-02-jam-decouverte/

