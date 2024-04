My Hand In Your Face + The Franklyns [soirée folk/rock] En Plein Virage Queaux, samedi 6 juillet 2024.

Soirée spéciale nos chers voisins The Franklyns fouleront enfin la scène d’En Plein Virage pour une soirée folk/rock avec un groupe qu’on adore et qui vient avec une toute nouvelle formule !

Début : 2024-07-06 20:00:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

En Plein Virage 86150 Queaux 3 route du stade

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@enpleinvirage.org

