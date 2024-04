My Hand In Your Face + The Franklyns [soirée folk/rock] En Plein Virage Queaux, samedi 6 juillet 2024.

My Hand In Your Face + The Franklyns [soirée folk/rock] Soirée spéciale : nos chers voisins The Franklyns fouleront enfin la scène d’En Plein Virage pour une soirée folk/rock avec un groupe qu’on adore et qui vient avec une toute nouvelle formule ! Samedi 6 juillet, 20h00 En Plein Virage Entrée libre

Soirée spéciale ce 6 juillet : nos chers voisins The Franklyns fouleront enfin la scène d’En Plein Virage pour une soirée folk/rock avec un groupe qu’on adore et qui n’est jamais venu faire deux fois la même chose… My Hand In Your Face est venu à deux, à quatre avec Matthieu Guérineau à la batterie, et bien maintenant, c’est avec Loïc Bernardeau que MHIYF viendra enflammer le bar, et Sam s’est libéré de sa guitare pour mettre toute son énergie dans le chant, ça envoie !

My Hand In Your Face

Indie/Folk/Blues/Rock…

My Hand In Your Face existe depuis 20 ans, d’abord avec Sam en solo, ensuite avec Denis, la formation prend une tournure plus blues. Accompagnés de Xavier à la basse et de Loïc à la batterie, la musique évolue dans un rock-folk-blues indé voire psyché difficile à cerner !

Avec :

Sam BALIN – chant

Denis SERPAULT – guitare

Loic BERNARDEAU – batterie

Xavier WOERLY – basse

The Franklyns

Folk/Rock

The Franklyns, c’est Steve Betts et Barbara Marsh, deux vétérans de la scène musicale britannique/américaine des années 1980 à 2000.

Individuellement, ils ont tourné et enregistré aux États-Unis, en Europe et au Japon avec The Dear Janes, The Associates, Eurythmics, Peter Murphy, Howard Hughes and TWA et bien d’autres..

Depuis l’été 2020, ils vivent en France où ils jouent de temps à autre dans des salles locales au sud de Poitiers. Leur premier album, « Eternity Pool », est sorti en 2022 sur Rotary Head records et Bandcamp. Un deuxième album « Infraray » sortira à l’automne 2024.

Entrée libre

Bar et restauration sur place

