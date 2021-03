My Hand In Your Face [à 4!] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, 28 août 2021-28 août 2021, Queaux.

My Hand In Your Face [à 4!]

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 28 août à 21:00

My Hand In Your Face

### [à 4!]

Evoluant dans un univers folk, country, blues, influencé par Woody Guthrie, Hank Williams, Johnny Cash, Neil Young et Bruce Springsteen entre autres, **My Hand In Your Face** n’a pas son pareil pour toucher en plein cœur avec ses chansons qui parlent des histoires simples de gens ordinaires.

Membres du groupe

Sam Balin

Denis Serpault

Xavier Woerly

Matthieu Guerineau

Pour aller voir plus loin :

[[http://myhandinyourface.bandcamp.com/](http://myhandinyourface.bandcamp.com/)](http://myhandinyourface.bandcamp.com/)

[[https://www.facebook.com/My-hand-in-your-face-131929786920731](https://www.facebook.com/My-hand-in-your-face-131929786920731)](https://www.facebook.com/My-hand-in-your-face-131929786920731)

Entrée libre, réservation conseillée

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir 3 ter rue du stade 86150 Queaux Queaux Vienne



2021-08-28T21:00:00 2021-08-28T22:30:00