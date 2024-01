My Funky Valentine by Echoes Of Love au New Morning New Morning Paris, 14 février 2024, Paris.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 19.80 EUR

Après 8 ans et plus 60 concerts à vous faire découvrir le son des villes américaines du Funk, ECHOES OF, la plus grosse machine funk de Paris, revient réchauffer vos coeurs avec « My Funky Valentine » !

Une occasion pour tous les amoureux de funk, en couple comme célibataires, d’embarquer pour un love trip au son d’artistes de légende tels que Earth Wind & Fire, Evelyn Champagne King, Marvin Gaye, Barry White, Mtumé, Roberta Flack & Donny Hathaway, Bobby Caldwell, Don Blackman, Prince, Chaka Khan, Keni Burke,… Funk under the influence of Love !

Avec leur concept inédit d’hommage aux villes américaines du Funk, ils font sonner en live les répertoires emblématiques des années 70-80 venant de Detroit, Washington, Dayton, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Minneapolis, Atlanta et Memphis. La saison 2023-24 marque le début d’une nouvelle ère pour ECHOES OF avec la sortie de plusieurs compositions originales sur divers labels comme CHUWANAGA, des collaborations avec KYOTO JAZZ MASSIVE, mais aussi la nouvelle émanation d’ECHOES OF, aka JEROBOAM, signé sur le label de Danilo Plessow, SPACE GRAPES, avec 2 maxis sortis en vinyle et sold out au cours de l’année.

== Line up ==

Carel Cléril (Basse), Jeeb’s Paliès (Batterie), Emilien Gillan (Guitare), Kevin le Bellec (Guitare), Eli Frot (Claviers), Sebastien Betancur (Percussions), Jean Bon « Bidou » (Trompette), Adélaïde Songeons (Trombone), Paul de Remusat (Saxophone), Emma Lamadji (Voix), Wolfram Wright (Voix), Kissia San (Voix), Agyei Osei (Voix)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/3191694644470299/ https://www.facebook.com/events/3191694644470299/ https://www.newmorning.com/20240214-5891-funk-and-the-city-echoes-of.html

Echoes Of