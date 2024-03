My Covers BOX Bourgoin Jallieu Bourgoin-Jallieu, vendredi 21 juin 2024.

My Covers BOX Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 21h00 Bourgoin Jallieu Entrée libre, selon inscriptions

Envie de vibrer au rythme de la K-pop lors de la fête de la musique ? Rejoignez-nous pour un concert inoubliable avec My Covers BOX ! Des danseurs talentueux, des chanteurs passionnés et une ambiance électrique vous attendent pour une soirée pleine de surprises et de bons moments. Préparez-vous à danser, chanter et vous amuser comme jamais auparavant ! ​

Bourgoin Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

