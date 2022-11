METEOCLUB My Beers Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

METEOCLUB Samedi 10 décembre, 20h00 My Beers Arles

Entrée libre

♫ROCK♫ My Beers Arles 22 Av. de la Libération, 13200 Arles Trébon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Vous êtes dans le secteur d’Arles le samedi 10 décembre ?

Alors venez au My Beer’s d’Arles pour profiter d’une soirée de pur Rock’n’Roll en vous abreuvant d’un très large choix de bières.

« METEOCLUB distille un rock épuré, énergique et puissant.

Sans concession, le groupe revendique clairement ses influences du côté des Pixies, Joy Division, The Hives…

Après un premier EP, arrive en 2018 le temps du premier album – « Latex High Quality » – 13 titres qui suscitent le commentaire suivant au sein de la rédaction de Rock’n’Folk :

« un trio impulsif qui emprunte parfois au punk son énergie rentre-dedans et le goût de la provocation. » Tout est dit…

Cette énergie, c’est sur scène qu’on peut le mieux y goûter.

Que ce soit dans un petit pub ou sur des scènes plus emblématiques en ouverture de groupes nationaux (No One Is Innocent, Little Bob…), METEOCLUB ne fait aucun traitement de faveur et délivre son rock énervé avec tout autant de conviction. »

