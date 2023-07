Y2K My Beers Aix La Pioline Aix-en-Provence, 13 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Y2K Jeudi 13 juillet, 19h00 My Beers Aix La Pioline Entrée libre

Le groupe Y2K revient le 13 juillet au My Beers Aix La Pioline, avec le meilleur du Rock Alternatif 90’s : Green Day, Noir Désir, The Offspring, Rage Against the Machine, Nirvana, Muse, Franz Ferdinand, Metallica, Limp Bizkit, Blur, ACDC, Shaka Ponk, Lenny Kravitz, System of a Down…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

My Beers Aix La Pioline 70 Rue Beauvoisin, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00