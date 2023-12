STAGE ARTISTIQUE DE DESSIN ET PEINTURE My Atelier La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique STAGE ARTISTIQUE DE DESSIN ET PEINTURE My Atelier La baule, 27 décembre 2023 08:00, La baule. STAGE ARTISTIQUE DE DESSIN ET PEINTURE 27 décembre 2023 – 5 janvier 2024 My Atelier Stage artistique de dessin et peinture pour les enfants et adultes par Marie Hamelin « Depuis l’enfance, je suis attentive aux instants particuliers du temps présent mais finalement déjà passés.

Figer ces moments de grâces c’est peut-être un peu en déjouer le caractère instantané.

Les sujets sont aussi divers que mes sources de respiration et toute technique est sujet d’exploration: dessins, peintures, photos, modelage, photomontage, collage… » ​Marie Hamelin

myhamelin@gmail.com

My Atelier 78 AVENUE DES NOELLES 44500 La baule

2023-12-27T09:00:00+01:00 – 2023-12-27T19:00:00+01:00

2023-12-27T09:00:00+01:00 – 2023-12-27T19:00:00+01:00
2024-01-05T09:00:00+01:00 – 2024-01-05T19:00:00+01:00

