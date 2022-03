M’y Allant Promener – Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement Champallement Catégories d’évènement: Champallement

Nièvre

M’y Allant Promener – Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement, 1 mai 2022, Champallement. M’y Allant Promener – Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement

2022-05-01 – 2022-05-01

Champallement Nièvre Champallement Les artistes du territoire se rencontrent sur le site archéologique de Compierre pour une création éphémère. En 2022, nous proposons un concert acoustique avec un plateau artistique prestigieux, nous jumelons l’événement avec les Mai 1ères produits par La Transverse, et nous mettons en place une création réalisée en collaboration avec le public. Nous réalisons pour l’occasion un documentaire. m-y-allant-promener@stormbox-records.fr https://stormbox-records.fr/compierre/ Les artistes du territoire se rencontrent sur le site archéologique de Compierre pour une création éphémère. En 2022, nous proposons un concert acoustique avec un plateau artistique prestigieux, nous jumelons l’événement avec les Mai 1ères produits par La Transverse, et nous mettons en place une création réalisée en collaboration avec le public. Nous réalisons pour l’occasion un documentaire. Champallement

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Champallement, Nièvre Autres Lieu Champallement Adresse Ville Champallement lieuville Champallement Departement Nièvre

Champallement Champallement Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champallement/

M’y Allant Promener – Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement 2022-05-01 was last modified: by M’y Allant Promener – Création et improvisation dans la forêt de Compierre Champallement Champallement 1 mai 2022 Champallement nièvre

Champallement Nièvre