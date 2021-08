Mweze de David-Pierre Fila Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, 26 septembre 2021, Paris.

Mweze de David-Pierre Fila

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le dimanche 26 septembre à 17:00

_**MWEZE**_ de David-Pierre Fila (2021 – RDC/France/Congo – 1h20). En présence de Mweze Ngangura & de David-Pierre Fila. Le portrait de Mweze Ngangura, cinéaste congolais majeur (né le 7 octobre 1950 à Bukavu), filmé à Kinshasa, Ouaga, Uccle et Bruxelles. Un portrait, conçu à partir de collages et de surimpressions sonores. À travers ses films documentaires et de fiction Kin Kiesse ou les joies douces et amères de Kinshasa la belle, La Vie est belle coréalisé avec Benoît Lamy en 1986, Changa Changa, Le général Tombeur, Le Roi, la vache et le bananier. Et ses longs métrages Pièces d’Identités, Les habits neufs du Gouverneur. Il est aussi un amoureux de la rumba, de cette danse et de cette musique qui nous ressemble.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première !

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris



