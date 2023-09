Passeurs de mémoire MVC Saint-Étienne Bayonne, 13 octobre 2023, Bayonne.

Passeurs de mémoire 13 et 14 octobre MVC Saint-Étienne Gratuit. Entrée libre.

Cette exposition est l’aboutissement d’un projet pédagogique intitulé « Ma ville, mon quartier, mon école » conduit par le Pôle Patrimoine – Ville d’art et d’histoire de la ville de Bayonne avec l’école de la Citadelle, en partenariat avec la MVC Saint-Étienne.

En 2022-2023, les élèves de CE2-CM1 de la classe de Monsieur Peyou ont découvert leur ville, leur quartier et leur école. Ils ont été sensibilisés et éveillés au patrimoine, ont arpenté la ville et approché les traces de son histoire, ont observé et manipulé plans historiques et photographies anciennes et ont rencontré la mémoire vivante du quartier racontée par Colette.

Dans un quartier en pleine mutation, les élèves sont aujourd’hui des passeurs de mémoire…

MVC Saint-Étienne 9 Rue du Grand Hargous, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Habas Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La MVC Saint-Étienne est une association d’animation socioculturelle sociale et solidaire du quartier bayonnais du même nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

©Ville de Bayonne