Libérer, entretenir et réparer son ordinateur MVAC 11° Paris Catégorie d'Évènement: Paris Libérer, entretenir et réparer son ordinateur MVAC 11° Paris, 20 octobre 2023, Paris. Libérer, entretenir et réparer son ordinateur Vendredi 20 octobre, 14h00 MVAC 11° Les personnes peuvent venir avec leur ordinateur : selon la nature de ce qui est présent on peut cet apm là :

– diagnostiquer le problème, et donner des conseils pour la réparation

– installer un nouveau système d’exploitation, sous GNU-LINUX

– nettoyer et conseiller pour l’entretien et l’utilisation de l’ordinateur

– fournir des adresses des structures membres du réseau RéFIS, toutes franciliennes, pour les suites ! MVAC 11° 8 RUE GÉNÉRAL RENAULT, 75011 PARIS Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:30:00+02:00

Lieu MVAC 11° Adresse 8 RUE GÉNÉRAL RENAULT, 75011 PARIS Ville Paris

