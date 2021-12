Paris Caprice Café île de France, Paris MV et Hadrien Rémy en concert Caprice Café Paris Catégories d’évènement: île de France

MV et Hadrien Rémy en concert Caprice Café, 17 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 19h30 à 22h30

gratuit

Au programme de ce concert en duo : standards, bossas et reprises pop enjazzées ! Après le succès de leurs précédents concerts, MV et le guitariste Hadrien Rémy sont de retour au Caprice Café. Possibilité de prendre un verre ou de dîner (avec des plats spécifiques pour les végétariens) dans ce lieu très accueillant. Caprice Café 12 avenue Jean Moulin Paris 75014 Contact : 01 46 28 10 99 caprice.cafe1@gmail.com https://www.facebook.com/CapriceCafeofficiel/ Date complète :

