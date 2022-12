Shillelagh Muziekcentrum | Dranouter, 14 janvier 2023, Heuvelland.

12,00 €

Venez fêter les 20 ans de Shillelagh

Muziekcentrum | Dranouter Dikkebusstraat 234, 8950 Dranouter, West-Vlaanderen, Belgium Dranouter Heuvelland 8951 Flandre

Shillelagh fête ses 20 ans avec 4 heures de bal et plein d’invités : Smitlap, Envoyez les violons, Rachel Bazoge, Birgit Bornauw, Cécile Delrue, Anouchka Terrier, Fabien Dubarre…

Shillelagh est composé de trois musiciens du nord de la France, mais aussi de trois danseurs, qui mettent leur inventivité musicale et leur connaissance des traditions au service de la danse. Le groupe possède un répertoire composé à la fois de danses de Flandre française, région d’origine des musiciens (Horlepiep, Pieternelle, Schommelwals…) et de danses plus génériques jouées dans toutes les régions de France (bourrées, cercles de cirque, valses, scottishes !). Les musiciens font danser la musique et la musique porte le mouvement. Dans une ambiance intemporelle, chaleureuse et festive, Shillelagh emmène spectateurs et danseurs dans un bal pour le plus grand plaisir des oreilles et des jambes.



